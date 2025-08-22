В Казани пройдет семейный авиационный фестиваль «Крылья Советов» 23 августа

22 августа 2025  10:08

23 августа парк «Крылья Советов» в Авиастроительном районе Казани станет площадкой для уникального семейного фестиваля «Большие крышки». Мероприятие предложит гостям полное погружение в авиационную тематику через интерактивные форматы и образовательные активности.

В программе фестиваля — конструкторский воркшоп по созданию метровых моделей самолетов и мастер-классы по авиамоделированию из бумаги, которые завершатся чемпионатом по запуску готовых моделей. Параллельно будет работать открытый лекторий с участием известных экспертов: историка Ильи Малышева, который раскроет уникальные факты о становлении Авиастроительного района, и авиадиспетчера Александра Афанасьева с рассказом о современных воздушных трассах.

Особой частью программы станет фотовыставка, сочетающая архивные кадры и современные фотографии, демонстрирующие эволюцию авиационной промышленности в столице Татарстана. Завершится праздник масштабной вечеринкой с мыльными пузырями на летней эстраде «Ракушка».

Фестиваль пройдет с 12:00 до 16:00 при свободном посещении. 

Напомним, 2 августа в Казани прошел праздник «Я выбираю небо-2025» с авиашоу. 

Сфера строительства стремительно цифровизируется
От «цифрового врача» до умного завода: о чем расскажут на Kazan Digital Week
