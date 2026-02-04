В Казани пройдет семейный зимний квест в рамках фестиваля «Күрше»

4 февраля 2026  16:15
Владислав Косолапкин

В эту субботу, 7 февраля, в столице Татарстана состоится семейный квест в рамках фестиваля «Күрше». Мероприятие пройдет на бульваре по улице Серова. К участию приглашаются команды до шести человек, сообщает дирекция парков и скверов.

Участников ждут зимние активности и командные испытания:

Спортивная полоса препятствий

Футбол в валенках

Хоккей с мячом

Для тех, кто захочет согреться и отдохнуть, в экопавильоне СИБУР будет организована зона с настольными играми.

Начало мероприятия: в 12:00.
Регистрация: пройдёт на месте в день квеста, в порядке живой очереди.

