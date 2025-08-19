В Казани пройдет турнир по кикбоксингу на Кубок мэра

С 22 по 24 августа в Центре бокса и настольного тенниса Казани пройдут соревнования по кикбоксингу на Кубок мэра. В турнире примут участие около 200 спортсменов из 10 регионов России, которые поборются за победу в двух дисциплинах: «фулл-контакт» и «К1».

Состязания откроются 22 августа с регистрации и взвешивания участников, а уже на следующий день начнутся предварительные поединки. Финальные бои и награждение запланированы на 24 августа.

Турнир имеет особое значение для казанского кикбоксинга — его результаты помогут сформировать сборную города для участия в крупнейших всероссийских соревнованиях.

Для участия приглашаются спортсмены различных возрастных категорий. Заявки принимаются до 20 августа по электронной почте: kazankikboxing@mail.ru.