В Казани пройдут бесплатные юридические консультации для семей

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Город
7 июля 2026  09:49

8 июля в Доме Дружбы народов Татарстана состоится всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. С 09:30 до 12:00 жители республики смогут получить бесплатные консультации квалифицированных юристов.

Специалисты ответят на вопросы о льготах для многодетных, банкротстве, невыплате зарплаты, оформлении удостоверения ветерана боевых действий и других правовых аспектах.

Организатор — Министерство юстиции РТ. Консультировать граждан будут представители Соцфонда, нотариальной и адвокатской палат, ФССП, прокуратуры и других ведомств.

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