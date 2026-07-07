В Казани пройдут бесплатные юридические консультации для семей

8 июля в Доме Дружбы народов Татарстана состоится всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. С 09:30 до 12:00 жители республики смогут получить бесплатные консультации квалифицированных юристов.

Специалисты ответят на вопросы о льготах для многодетных, банкротстве, невыплате зарплаты, оформлении удостоверения ветерана боевых действий и других правовых аспектах.

Организатор — Министерство юстиции РТ. Консультировать граждан будут представители Соцфонда, нотариальной и адвокатской палат, ФССП, прокуратуры и других ведомств.