В Казани прошел рейд по нелегальным водителям-мигрантам в такси

Город
9 апреля 2026  15:25

Госавтоинспекция Казани провела массовую проверку, направленную на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности. Основное внимание уделялось водителям-мигрантам, которые часто не имеют достаточного опыта, не знают ПДД или управляют автомобилями с поддельными документами.

По итогам рейда составлено 84 административных протокола в отношении 61 водителя такси. 20 автомобилей задержаны и отправлены на спецстоянку, 12 иностранных граждан доставлены в территориальные отделы полиции. Применяются комплексные меры: штрафы, конфискация машин, аннулирование разрешений на работу и депортация. Ожидаемый результат - легализация рынка перевозок и снижение числа ДТП.

К чему может привести «неправильная» тарелка?
К чему может привести «неправильная» тарелка?
В Казани за год выявили 352 незаконных врезки в сети водоснабжения и канализации
Эксперты Татарстана оценили обновлённый состав ЦИК и назвали главные вызовы
Как правильно «подружить» овощи на грядках
Что думают казанские мамы о продленке?
В РТ почти 20 тыс. детей отдохнули в лагерях на весенних каникулах
Минниханов на венчурном форуме в Казани лично показал гостям российский электромобиль «Атом»