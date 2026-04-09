В Казани прошел рейд по нелегальным водителям-мигрантам в такси

Госавтоинспекция Казани провела массовую проверку, направленную на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности. Основное внимание уделялось водителям-мигрантам, которые часто не имеют достаточного опыта, не знают ПДД или управляют автомобилями с поддельными документами.

По итогам рейда составлено 84 административных протокола в отношении 61 водителя такси. 20 автомобилей задержаны и отправлены на спецстоянку, 12 иностранных граждан доставлены в территориальные отделы полиции. Применяются комплексные меры: штрафы, конфискация машин, аннулирование разрешений на работу и депортация. Ожидаемый результат - легализация рынка перевозок и снижение числа ДТП.