В Казани проходит российско-китайский форум «РОСТКИ»

Третий международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество» открылся вчера утром с осмотра масштабной выставки Russia China Expo с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова, главы Чувашии Олега Николаева, а также генерального консула КНР в Казани Сян Бо. Вся делегация осмотрела стенды как российских, так и китайских компаний. Только китайских компаний в форуме участвует более 200.

«Россия и Китай на протяжении многих лет развивают стратегические двусторонние отношения, основанные на взаимопонимании и уважении. Сегодня благодаря личным усилиям руководителей двух государств наша дружба охватывает не только экономические, но и гуманитарные аспекты», - отметил в своей приветственной речи глава Татарстана.

Его поддержал и Сян Бо: «Мы ожидаем, что предприятия двух стран достигнут конкретных договоренностей по проектам в сферах торговли, инвестиций и других областях».

Особенность выставки в том, что самые передовые технологии здесь органично переплетаются с традиционными ценностями. К примеру, рядом со стендом, где демонстрировались очки-переводчики дополненной реальности, размещена площадка для чайной церемонии в татарском стиле.

Неподалеку на столе лежал манекен женщины-пациента, рядом - экран с подключенными к нему манипуляторами. Все эти устройства позволяют студентам-медикам обучаться оперировать. Кстати, это оборудование пользуется популярностью в Китае, несколько медицинских вузов из Поднебесной уже его заказали.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на одной из сессий сделала упор на проблемах в экономическом взаимодействии между странами. По ее словам, их несколько. «Первое - это низкий уровень информированности в целом о правовом поле России. Сегодня китайцы задают нам такого рода вопросы: могут ли они приобрести земельный участок в собственность, на каких условиях? предоставляется ли определенный статус либо гражданство РФ за определенный объем инвестиций?» Помимо этого, китайские инвесторы хотят получить государственные гарантии под свои вложения в нашу экономику. «У нас бюджет принимается на три года. На пять, 10, 15 лет, как китайцы просят, прогарантировать фактически не можем. Можно взять на себя такие риски, но насколько мы сможем потом выполнить эти обязательства? А китайские инвесторы этого ждут», - пояснила спикер.

Также в рамках основного мероприятия проходит и форум «Ребус-2025» с несколькими ключевыми сессиями. На одной из них, посвященной цифровизации развития городов, эксперт по цифровой трансформации, стратегический лидер инициатив умных городов ОАЭ доктор Аиша бин Бишр рассказала студентам и преподавателям КГАСУ, что города должны быть не только интеллектуальными, но и интуитивно удобными, иначе говоря, человекоцентричными.

Для этого в Дубае измеряют уровень счастья с помощью специальных метрик. Искусственный интеллект, управляющий городской инфраструктурой, обязательно должен иметь заложенные этические ограничения.

Эксперт привела примеры такой человекоцентричности. Во-первых, автоматизация оптимизирует потребление электроэнергии, но без ущерба для семей, что особенно важно в условиях пустыни. Также цифровые площадки, взаимодействующие с гражданами, настроены на проактивную работу с пожилыми. То есть они заранее предугадывают, что может понадобиться людям старшего возраста без просьб с их стороны. Наконец, сам дизайн общественных пространств настраивает на позитивный лад. Ведь урбанистика - это не только про эффективность, но и в первую очередь про положительные эмоции.