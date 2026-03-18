В Казани сегодня написали диктант из цитат Путина в честь воссоединения Крыма с Россией

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Доме дружбы народов Татарстана прошла всероссийская акция «Россия – семья семей». Участники писали диктант, составленный из цитат Президента РФ Владимира Путина.

Акция приурочена к Году единства народов России и организована Домом народов России при поддержке ФАДН. В Казани к ней присоединились представители общественных организаций, национально-культурных объединений, студенты и горожане.

Перед началом по видеосвязи выступила руководитель Дома народов России Анна Полежаева:

«Очень символично, что сегодня мы всей страной, как одна семья семей, напишем диктант слов единства. Это слова Президента о сути единства нашей многонациональной страны».

Текст читал директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров. Для него это был волнительный опыт: «Когда повторяешь слова Президента, осознаёшь их глубину. Эти высказывания мы слышим в интервью, на прямой линии, но в формате диктанта они звучат особенно сильно».

Участница Любовь Тукаева призналась, что пишет диктант впервые: «Текст воодушевляющий. Очень важно собираться вместе и проводить такие мероприятия. Хотелось бы вовлечь и детей».

Акция прошла по всей стране в единый день. Её цель — популяризация русского языка как языка межнационального общения и укрепление гражданского согласия. При этом текст можно было писать на любом языке народов России.