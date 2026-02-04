В Казани снимают режим «Бурана» и возобновляют работу все учебные заведения

news_top_970_100
Город
4 февраля 2026  14:26
Автор:
Владислав Косолапкин

В ночь с 4 на 5 февраля, в Казани официально завершает действие план «Буран», введённый для ликвидации последствий аномальных снегопадов. Город возвращается к обычному ритму жизни.

С четверга, 5 февраля, к привычному графику работы возвращаются:

Детские художественные и музыкальные школы,

Спортивные школы и школы искусств,

Дома культуры и подростковые клубы.

Напомним, что план «Буран» был введён в столице Татарстана 30 января после рекордных снегопадов. Прошедший месяц вошел в историю метеонаблюдений: только за январь с улиц Казани было вывезено 474 тысячи тонн снега. Это в два раза больше, чем за весь прошлый зимний сезон. Всего с начала зимы коммунальные службы убрали уже более 593 тысяч тонн снежной массы.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани пройдет семейный зимний квест в рамках фестиваля «Күрше»
Сделки с недвижимостью упрощает и защищает цифровизация услуг
Сделки с недвижимостью упрощает и защищает цифровизация услуг
В Бугульме водителя, севшего пьяным за руль чужой машины, отправили лечиться от зависимости
Звезды хоккея и защитники Отечества сыграют в благотворительном матче в Казани
С 1 января действует новое правило по уплате страховых взносов за руководителей компаний
Жителя Казани спасли из горящей квартиры, пожар начался из-за непотушенной сигареты
В Казани снимают режим «Бурана» и возобновляют работу все учебные заведения
Республика обновляет парк спасательной техники
Республика обновляет парк спасательной техники