В Казани снизилось количество доступных предложений на вторичном рынке жилья

Согласно данным аналитического сервиса Яндекс Недвижимость, в августе 2025 года рынок вторичного жилья в миллионниках России сохранил ценовую стабильность при умеренном сокращении предложения. В Казани медианная стоимость квадратного метра достигла 187 тысяч рублей, показав минимальный прирост на 0,1% к июльским показателям.

Ключевой тенденцией месяца стало сокращение доступных предложений в столице Татарстана на 6,4%, что превысило среднероссийский показатель (-2,1%). При этом медианная стоимость квартиры в Казани составила 8,9 миллиона рублей при средней площади 49,2 м².

Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров отметил: «Рынок демонстрирует традиционную сезонную динамику. С началом осеннего сезона и возможным снижением ключевой ставки ожидается рост активности покупателей».

Казань сохранила статус одного из самых дорогих рынков среди миллионников, уступив только Москве (372 тыс. руб./м²) и Санкт-Петербургу (222 тыс. руб./м²). Наибольший рост цен в августе зафиксирован в Санкт-Петербурге (+1,7%), Нижнем Новгороде (+1,2%) и Перми (+1%).

Эксперты связывают стабильность цен с балансом спроса и предложения, а также ожиданием дальнейшего снижения ипотечных ставок.