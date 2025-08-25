В Казани составили акт на водителя, который перевозил пассажира в кузове пикапа

Сотрудники ГАИ Казани отреагировали на видео, которое распространялось в соцсетях. На нем мужчина стоит в кузове пикапа, который движется по дороге недалеко от Кировской дамбы. Как установили инспекторы, 41-летняя жительница Высокогорского района перевозила мужчину, который стоял в кузове автомобиля Dodge RAM из-за духоты в салоне.

В отношении водительницы составлено четыре административных протокола: за перевозку пассажира без ремня безопасности, нарушение правил перевозки людей, управление транспортным средством без внесения в полис ОСАГО и опасное вождение. 42-летний пассажир также привлечен к ответственности за игнорирование требований безопасности.