В Казани число «умных» светофоров увеличилось до 256

В Казани продолжается внедрение интеллектуальных технологий на дорогах: к концу 2025 года число «умных» светофоров в городе увеличилось до 256. За последний период к автоматизированной системе управления движением подключили еще 14 объектов, сообщили в мэрии.

Модернизация затронула ключевые перекрёстки и участки с высокой транспортной нагрузкой, а также пешеходные переходы и зоны у социальных объектов, включая автовокзал «Восточный». Все обновлённые светофоры теперь работают в единой цифровой сети.

В основе системы — решения четвертого поколения с элементами искусственного интеллекта. Она анализирует данные почти с тысячи дорожных датчиков и сотен камер, отслеживая ситуацию на улицах круглосуточно. В зависимости от интенсивности потоков автоматика оперативно меняет режимы работы сигналов.

В городском управлении отмечают, что такая настройка уже помогает снижать заторы и сокращать время поездок как для автомобилистов, так и для пешеходов, делая движение по Казани более стабильным и предсказуемым.