В Татарстане 70% вернувшихся с СВО ветеранов нашли работу с помощью фонда «Защитники Отечества»

В республике успешно реализуется масштабная программа по трудоустройству ветеранов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. По данным местного филиала государственного фонда «Защитники Отечества», на сегодняшний день нашли работу около 70% участников СВО, обратившихся за помощью. Эта работа направлена на помощь героям в адаптации к мирной жизни и обретении финансовой стабильности.

Как отметила председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, содействие в трудоустройстве – ключевое направление деятельности. «Наши герои хотят оставаться активными и полезными членами общества, быть опорой для семьи», – подчеркнула она. В Татарстане для каждого ветерана разрабатывается индивидуальный план, учитывающий его навыки, опыт и пожелания. Фонд сотрудничает с крупнейшими предприятиями республики, проводит ярмарки вакансий и помогает с подготовкой резюме.

Поддержка оказывается комплексно. Помимо поиска работы, ветераны могут пройти профессиональное переобучение по востребованным специальностям, получить психологическую и юридическую помощь. Примером служит история Игоря Баранова. Получив на фронте тяжёлое ранение глаза, он после возвращения захотел сменить профессию. Социальный координатор фонда предложила ему курсы по управлению беспилотными авиасистемами в Казанском федеральном университете. «Оператор БПЛА – востребованная профессия… Я планирую использовать новые компетенции для трудоустройства», – говорит ветеран.

Многие участники СВО находят себя и в предпринимательстве. Уже 128 ветеранов в Татарстане открыли собственное дело. Среди них Расул Таспенов, который после демобилизации начал бизнес в сфере грузоперевозок.

«Важно, чтобы, вернувшись с передовой, бойцы смогли найти подходящую им работу с достойной оплатой труда», – отмечает руководитель татарстанского филиала фонда Гузель Удачина.

Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по указу Президента России Владимира Путина для всесторонней поддержки ветеранов и их семей. Работа ведётся по всем направлениям: от медицинской реабилитации и адаптации жилья до помощи в получении новой профессии и поиске работы. Филиалы фонда, помогающие героям обрести стабильность и уверенность в будущем, действуют сегодня в каждом регионе страны.