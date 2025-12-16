В Арском районе представлен новый начальник полиции

Республика
16 декабря 2025  16:05
Автор:
Владислав Косолапкин

Глава МВД по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов представил личному составу и руководству Арского района нового руководителя местного отдела полиции.

Им стал подполковник полиции Айрат Губайдуллин, который ранее занимал должность заместителя начальника Следственного управления УМВД России по г. Казани.

Министр выразил уверенность, что вновь назначенный руководитель выстроит конструктивное взаимодействие с руководством района, коллегами из прокуратуры и суда, что позволит эффективно решать задачи по обеспечению правопорядка. Смена руководства, по мнению главы ведомства, должна благоприятно повлиять на темпы и результативность работы районной полиции.

