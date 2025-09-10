В Казани создают интеллектуальную систему противодействия наркопреступности с использованием ИИ

До конца 2025 года в столице Татарстана будет внедрена инновационная система видеомониторинга, основанная на технологиях искусственного интеллекта для выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

Новая система, разрабатываемая Министерством цифрового развития РТ, будет использовать передовые алгоритмы поведенческого анализа. Как пояснили в ведомстве, искусственный интеллект сможет идентифицировать подозрительные действия граждан в реальном времени, анализируя данные с городских камер видеонаблюдения.

Хайруллин отметил, что республика уже имеет успешный опыт применения аналогичных технологий — ранее ИИ-решения были адаптированы для мониторинга перемещений безнадзорных животных. Этот опыт позволит ускорить внедрение новой системы.

По словам заместителя министра Альберта Яковлева, ключевым преимуществом технологии является способность выявлять специфические поведенческие паттерны, характерные для деятельности распространителей запрещенных веществ.

В перспективе система может быть масштабирована для решения других задач обеспечения общественной безопасности и городского мониторинга.