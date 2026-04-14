В Казани стартовал сезон аренды электросамокатов

В столице Татарстана после окончательного установления весенней погоды открылись пункты проката электросамокатов. Средства индивидуальной мобильности уже расставлены на специальных парковках в наиболее популярных у горожан местах.

Сервис совместно с мэрией следил за состоянием дорожного покрытия и запустил сезон только после полного оттаивания асфальта во всех районах. К открытию обновили разметку парковочных зон. Количество самокатов осталось прежним — около трех тысяч, поскольку зона катания не изменилась.

В случае утренних заморозков или сильных осадков поездки будут временно недоступны. Самокаты останутся на улицах, но арендовать их нельзя будет до улучшения погоды. Информацию о возможности поездок отразит мобильное приложение.