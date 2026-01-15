В Казани стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам с участием сильнейших спортсменов страны

Республика
15 января 2026  21:41
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» в Казани торжественно открылся VI этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования собрали рекордное количество участников — почти 400 спортсменов из 41 региона России, включая олимпийских чемпионов и призёров мировых первенств. Также на старт вышли представители Беларуси.

С приветственным словом к спортсменам и зрителям обратился министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Он отметил, что проведение этапа Кубка России уже стало доброй традицией для региона. «Татарстан принимает турнир в третий раз. Лыжи – один из самых популярных зимних видов спорта в республике, у нас сильная сборная по лыжным гонкам», — подчеркнул министр.

В первый соревновательный день спортсмены состязались в гонках свободным стилем. Женщины преодолели дистанцию в 10 километров, мужчины — 15 километров.

Победителями первого дня стали:

Среди женщин:

Алина Пеклецова

Арина Кусургашева

Евгения Крупицкая

Среди мужчин:

Александр Большунов

Егор Митрошин

Иван Горбунов

Соревнования продлятся несколько дней и включат в себя различные дисциплины лыжных гонок.

