В Казани стартовала Всероссийская неделя детской книги

С 28 марта по 5 апреля в Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина проходит Всероссийская неделя детской книги — крупнейшая просветительская акция по популяризации чтения среди детей.

Для Татарстана это событие имеет особое значение: впервые Неделя детской книги состоялась в регионе 26 марта 1946 года. В 2026 году программа приурочена к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, а также к 120-летию поэтессы Агнии Барто.

В рамках акции запланированы творческие встречи с детскими писателями и поэтами, среди которых Рифат Салах, Ленар Шаех, Олеся Феоктистова и Вера Хамидуллина. Участники смогут пообщаться с авторами, услышать чтения и задать вопросы. Для посетителей также подготовлены тематические книжные выставки, посвященные классической и современной детской литературе.

Как отметила руководитель Исполкома Народного Фронта в РТ Айгуль Сабирова, чтение для многих семей остается не просто источником знаний, а настоящей опорой и способом объединить детей и родителей. Она подчеркнула, что когда ребенок видит читающих родителей, это работает сильнее любых лозунгов.

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов рассказал, что организация совместно с библиотеками проводит книжные клубы и интеллектуальные викторины на русском и татарском языках. Также выпущен набор книг для первого чтения «Үзем укыйм» на татарском языке, адаптированный для самостоятельного чтения детьми.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова назвала Неделю детской книги замечательной традицией, которая в Год единства народов России приобретает особый смысл. Член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева отметила, что такие мероприятия помогают привить детям любовь к чтению через активные форматы, включая сказкотерапию.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин подчеркнул, что культура чтения формируется с детства и влияет на будущее ребенка. По его словам, у читающих ребят выше мотивация, лучше развиты коммуникативные навыки и способность анализировать.