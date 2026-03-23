В Казани стартует акция по сбору старых шин «Катись на переработку»

23 марта 2026  15:36

В Кировском и Московском районах города начинается экологическая акция, в рамках которой жители смогут бесплатно сдать отработанные автомобильные покрышки в специализированные пункты приема. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Жаворонков.

Собранное сырье направят на переработку, а полученное из него покрытие используют при благоустройстве прогулочной зоны в парке у озера Лебяжье. Проект реализуется совместно с компанией «СИБУР».

Основная цель акции — снижение экологической нагрузки и вовлечение горожан в раздельный сбор отходов. Акцент сделан не только на приеме вторсырья, но и на его дальнейшем применении в создании городских объектов.

В районах организовано 10 пунктов сбора. Акция продлится до 5 апреля. Планируется собрать около 13 тонн вторсырья, что соответствует примерно 2 тысячам покрышек.

