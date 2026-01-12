В Казани супружеская пара погибла от угарного газа в квартире

На Сибирском тракте в Казани произошла трагедия. В квартире одного из пятиэтажных домов обнаружены тела 53-летнего мужчины и его 52-летней супруги. По предварительной версии следствия, причиной гибели стало отравление угарным газом.

Как сообщили в профильной газовой службе, к трагедии могли привести грубые нарушения при использовании отопительного оборудования. Предполагается, что жильцы включили газовый котёл при плохой тяге в дымоходе и плотно закрытых окнах, не обеспечив притока свежего воздуха в помещение.

По данным проверки, последнее плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось в марте 2025 года и нарушений тогда выявлено не было. Сейчас подача газа в подъезд отключена. Возобновят её только после получения официального заключения специалистов. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.