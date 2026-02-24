Росреестр Татарстана проведет горячую линию по вопросам дачной амнистии

Во вторник, 25 февраля, с 10:00 до 12:00 жители республики смогут получить консультации по упрощённому оформлению недвижимости. Звонки приурочены к старту дачного сезона.

Специалисты ведомства ответят на вопросы, какие объекты подпадают под действие амнистии, какие нужны документы, как быть, если бумаги на участок утеряны, и сколько ещё будет действовать упрощённый порядок. Также разъяснят, куда подавать заявление и могут ли воспользоваться льготой наследники.

Горячая линия в Казани: 8 (843) 255-25-71. С телефонами для звонков из районов можно ознакомиться на сайте Росреестра РТ в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».