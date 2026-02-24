Росреестр Татарстана проведет горячую линию по вопросам дачной амнистии

news_top_970_100
Республика
24 февраля 2026  12:14

Во вторник, 25 февраля, с 10:00 до 12:00 жители республики смогут получить консультации по упрощённому оформлению недвижимости. Звонки приурочены к старту дачного сезона.

Специалисты ведомства ответят на вопросы, какие объекты подпадают под действие амнистии, какие нужны документы, как быть, если бумаги на участок утеряны, и сколько ещё будет действовать упрощённый порядок. Также разъяснят, куда подавать заявление и могут ли воспользоваться льготой наследники.

Горячая линия в Казани: 8 (843) 255-25-71. С телефонами для звонков из районов можно ознакомиться на сайте Росреестра РТ в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».

news_right_column_240_400
Новости
Почему спортивные темы быстро попадают в топ новостей
Музеи РТ до 1 марта делают бесплатным посещение для людей старшего поколения
Росреестр Татарстана проведет горячую линию по вопросам дачной амнистии
В Казани из-за обрыва сети встали трамваи трех маршрутов
В Казани на два месяца закрыли кафе из-за кишечной инфекции у посетителей
Татарстан к 2030 году нарастит мощности для ИИ в 30 раз - принята новая программа
Казань примет международный форум потребкооперации, приуроченный к 195-летию системы
В Татарстане запустили сайт для набора контрактников в Войска беспилотных систем