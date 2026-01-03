В Казани усилили уборку снега и вывоз мусора в новогодние каникулы

3 января 2026  17:46

В праздничные дни городские коммунальные службы Казани работают в усиленном режиме. Руководитель исполкома города Рустем Гафаров объехал районы столицы Татарстана, проверив состояние улиц и дворов, вывоз отходов и работу коммунальной инфраструктуры.

По данным мэрии, ежедневно на уборке задействуют около 350 единиц спецтехники и почти 500 рабочих. Только за сутки из города вывезли свыше 9 тысяч тонн снега, использовав более 680 тонн противогололедных материалов. С начала зимы этот показатель достиг 128 тысяч тонн.

Особое внимание уделяют вывозу мусора: объем отходов в праздники вырос до 1,3 тысячи тонн в день. Круглосуточно работают 120 машин, в том числе почти сотня мусоровозов. Во дворах задействованы 1,4 тысячи дворников и 230 единиц техники, при этом расчистка придомовых территорий должна выполняться не позднее чем через шесть часов после снегопада.

В связи с прогнозируемыми обильными осадками и метелью городские службы готовы наращивать силы, а жителей просят соблюдать осторожность на дорогах и учитывать возможные ограничения движения.

