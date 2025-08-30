В Казани увековечили память об архитекторе «экономического чуда» Татарстана

Сегодня в Казани, на фасаде дома 54 по ул. К. Маркса, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски председателю Совета народных комиссаров ТАССР в 1930 – 1937 гг. Кияметдину Алимбековичу Абрамову. В этом доме он жил в 1933-1937 годы.

В церемонии приняли Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, заместитель Председателя парламента Марат Ахметов, Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, представители Совета ветеранов Минсельхоза РТ, родственники Кияма Абрамова.

Фарид Мухаметшин назвал Кияма Абрамова архитектором «экономического чуда» республики. Он подчеркнул, что Киям Алимбекович недолгую, но очень яркую жизнь, посвятив ее служению родной стране и республике. Ему было всего 33 года, когда ему доверили руководство исполнительной властью ТАССР. За семь лет республика мощно развивалась. В нем был заложен талант и высокие организаторские способности.

В 2020 году родственниками Кияма Абрамова, при поддержке Совета ветеранов Министерства сельского хозяйства РТ, на основании собранных многочисленных документальных материалов была издана книга «От рабочего до Председателя Совнаркома». Эта книга о простом сельском парне, прошедшем большую жизненную школу и ставшим председателем Совета народных комиссаров ТАССР.

Автор мемориальной доски — скульптор Зульфия Мухамедьянова.