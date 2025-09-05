В Казани увековечили память Рената Ибрагимова мемориальной доской на доме в Адмиралтейской слободе

5 сентября 2025  14:45

На фасаде дома №24 по улице Серп и Молот появилась мемориальная доска, посвященная народному артисту России и Татарстана Ренату Ибрагимову. Инициатором установки выступил известный казанский благотворитель Гарафутдин Хисамутдинов, который был соседом и земляком прославленного певца.

Как рассказал Хисамутдинов, идея увековечить память артиста в историческом районе Башбалта (Адмиралтейская слобода) получила единодушную поддержку. «Мы получили разрешение родственников Рената Ибрагимова и согласие большинства жителей дома, а также прошли все необходимые официальные процедуры», — отметил благотворитель.

Мемориальная доска установлена на доме, где певец проживал с 1969 по 1972 годы в квартире №35, в то время как инициатор установки жил по соседству — в квартире №36. Торжественное событие приурочено к 100-летию Кировского района Казани.

Особую символичность проекту придает общее происхождение — мать Рената

