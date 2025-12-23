В Татарстане предложили учредить новое почётное звание для сотрудников Росгвардии

23 декабря 2025  14:36

В парламенте Татарстана начато рассмотрение законопроекта, который предлагает учредить новое почётное звание республики. С соответствующей инициативой выступили депутаты Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и Альберт Хабибуллин.

В случае принятия законопроекта в перечень государственных наград будет включено звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии по Республике Татарстан». Согласно пояснительной записке к документу, эта награда предназначена для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, проявивших высокий профессионализм и особые заслуги.

Звание планируется присваивать за значительный вклад в обеспечение государственной и общественной безопасности, защиту прав граждан, а также за успехи в подготовке кадров для войск национальной гвардии. Кандидаты должны иметь стаж службы в ведомстве не менее 10 лет.

Кроме того, законопроект предусматривает право Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова лично инициировать награждение государственными наградами республики. В настоящее время документ, вносящий изменения в закон «О государственных наградах РТ», находится на стадии предварительного рассмотрения в парламенте региона.

