В Казани в 2026 году заменят 11 лифтов в пяти домах

25 марта 2026  14:17

В столице Татарстана продолжается реализация программы капремонта многоквартирного жилого фонда. В этом году в перечень работ вошла замена 11 подъемных механизмов в пяти домах, сообщается на официальном портале города.

Новое оборудование установят в четырех районах: по одному адресу в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах, а также два дома в Приволжском районе. Замена лифтов осуществляется в рамках капитального ремонта — предельный срок эксплуатации таких механизмов составляет 25 лет.

В прошлом году благодаря дополнительному финансированию, выделенному при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, в Казани обновили рекордное количество лифтов — 457 единиц в 141 доме. Для сравнения: за предыдущие три года в городе заменили 428 подъемников. Таким образом, в 2025-м был выполнен объем работ, рассчитанный на два года вперед, включая 2026-й.

Лейла Фазлеева поздравила работников культуры с профессиональным праздником
В Набережных Челнах экологи обнаружили незаконную свалку площадью почти 3 тыс. кв. метров
На расселение аварийного жилья в РТ дополнительно выделили 1,4 млрд рублей
В Елабужском районе в ДТП погиб 21-летний водитель
Родители школьников Казани приглашаются на всероссийское онлайн-собрание
В Казани пройдет предпоказ фильма про побывавшую в космосе собаку
Хакер генома или пришелец из космоса?
