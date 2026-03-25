В Казани в 2026 году заменят 11 лифтов в пяти домах

В столице Татарстана продолжается реализация программы капремонта многоквартирного жилого фонда. В этом году в перечень работ вошла замена 11 подъемных механизмов в пяти домах, сообщается на официальном портале города.

Новое оборудование установят в четырех районах: по одному адресу в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах, а также два дома в Приволжском районе. Замена лифтов осуществляется в рамках капитального ремонта — предельный срок эксплуатации таких механизмов составляет 25 лет.

В прошлом году благодаря дополнительному финансированию, выделенному при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, в Казани обновили рекордное количество лифтов — 457 единиц в 141 доме. Для сравнения: за предыдущие три года в городе заменили 428 подъемников. Таким образом, в 2025-м был выполнен объем работ, рассчитанный на два года вперед, включая 2026-й.