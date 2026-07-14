В Казани в «Приюте Человека» пройдёт бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

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Город
14 июля 2026  11:26

Сегодня, 14 июля, с 11:00 до 11:30 специалисты городской больницы №12 проведут акцию по экспресс-диагностике ВИЧ-инфекции в благотворительном центре «Приют Человека» на улице Б.Шахиди. Тестирование бесплатное и полностью анонимное – результат будет известен через 1–2 минуты после забора биоматериала.

Проверить свой ВИЧ-статус смогут подопечные центра, сотрудники, а также посетители пункта питания, пришедшие на горячий обед. Акция направлена на охват уязвимых групп, которые редко имеют возможность обращаться в медучреждения. Организаторы приглашают всех желающих.

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