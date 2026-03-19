В Казани в здании Александровского пассажа стартовали противоаварийные работы

19 марта 2026  00:43

В Казани приступили к поэтапной реставрации объекта культурного наследия регионального значения — Александровского пассажа. Памятник архитектуры XIX века, построенный по проекту Генриха Руша, является ярким образцом эклектики в историческом центре города.

Реставрационные мероприятия начались после того, как Комитет РТ по охране объектов культурного наследия добился от собственника исполнения охранных обязательств. Ведомство выдало лицензированной подрядной организации разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ.

На данный момент специалисты выполнили комплексные инженерные обследования и подготовили заключение о техническом состоянии несущих конструкций. На основе полученных данных разработаны рекомендации по устранению дефектов и рабочая документация.

В плане работ — усиление монолитных плит и лучковых сводов перекрытия подвала, укрепление перекрытий второго и третьего этажей, а также восстановление устойчивости стен на участках с утраченными перекрытиями первого этажа. Ход работ контролируют специалисты авторского и технического надзора.

«Ак Барс» узнал соперника по первому раунду Кубка Гагарина
«Ак Барс» на выезде одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2
В Казани сегодня написали диктант из цитат Путина в честь воссоединения Крыма с Россией
Как защитить себя от мошенников: советы Минцифры Татарстана
На подготовку к паводку в Татарстане направили полмиллиарда рублей
В Татарстане льготы в музеях и театрах теперь можно подтверждать через MAX
Почти 700 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты