В Казани вечером 7 мая изменят маршруты общественного транспорта из-за репетиции парада Победы

Сегодня, 7 мая, с 16:00 до 23:30 в центре столицы Татарстана скорректируют схемы движения автобусов и троллейбусов в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Изменения затронут автобусы №6, 15, 22, 29, 35, 35а, 47, 74, 75, 89 и троллейбус №7.

Часть маршрутов (№6, 15, 29, 35а, 47) перенаправят с Кремлевской дамбы на Кировскую, следуя через улицы Вахитова и Большую Крыловку. Автобусы №35 и 75 также переключатся на Кировскую дамбу. №22 и №89 пойдут через мост Миллениум. Троллейбус №7 будет курсировать от улицы Халитова до Речного порта.

Автобусы №28, №28а и троллейбус №2 после 16:00 временно выведут из расписания.