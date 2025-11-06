В Казани восстановили работу электронных табло на остановках

6 ноября 2025  11:00

Информационные табло на остановках общественного транспорта Казани возобновили свою работу после аварийного отключения. Как сообщили в городском Комитете по транспорту, сбой в электропитании удалось полностью устранить.

Работа системы мониторинга транспорта вернулась в штатный режим около часа ночи. Сейчас на электронных табло в реальном времени отображается информация о движении общественного транспорта, а соответствующие данные также доступны в мобильных приложениях.

Напомним, вчера мы писали, что электронные табло на казанских остановках перестали работать из-за аварии на электрических сетях.

