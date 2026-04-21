В Казани впервые соберутся главные эксперты по научной аттестации России

20–21 апреля в Казанском государственном институте культуры пройдёт масштабный научно-практический семинар, посвящённый развитию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров. Организаторы — Минобрнауки России, Правительство Татарстана, Академия наук РТ и КазГИК.

Кто участвует

Главные спикеры — представители Департамента аттестации Минобрнауки России во главе с и.о. директора Михаилом Козловым, его заместитель Олег Кулямин, начальники отделов Оксана Яковлева и Дарья Величко.

Из Москвы специально приедут Ирина Сакирко (директор департамента — заведующий отделом диссертаций Российской государственной библиотеки) и Елена Иванова (главный специалист по Национальной электронной библиотеке). Вместе с коллегами из ГПНТБ России они расскажут о тонкостях передачи диссертаций в РГБ и о том, как работает система обнаружения заимствований.

Что обсудят

Участники семинара рассмотрят самые актуальные вопросы. Как модернизировать систему научной аттестации, чтобы процедура стала прозрачнее, но не превратилась в бюрократический ад? Как бороться с фальшивыми публикациями и «серыми» журналами? Эксперты разберут регламенты проверки диссертаций на заимствования, обсудят этику этого процесса и представят новые подходы к оценке публикационной активности соискателей.

Отдельный блок посвятят практическим вещам: формированию аттестационных дел, работе диссертационных советов, процедуре присвоения учёных званий профессора и доцента. А также — признанию иностранных учёных степеней и званий на территории России.

Что в программе

Первый день, 20 апреля, начнётся с экскурсии по КазГИК: гостям покажут Инжиниринговый центр, а затем состоится концерт творческих коллективов института. К 11 утра начнётся серьёзный разговор.

21 апреля формат изменится. Вместо докладов — живая дискуссия в формате «вопрос — ответ». Участники смогут напрямую обратиться к представителям Минобрнауки и РГБ, задать самые острые вопросы о сложных случаях из практики, разночтениях в регламентах и будущем диссертационных советов в региональных вузах.