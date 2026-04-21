В Казани впервые соберутся главные эксперты по научной аттестации России

21 апреля 2026  16:54
Владислав Косолапкин

20–21 апреля в Казанском государственном институте культуры пройдёт масштабный научно-практический семинар, посвящённый развитию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров. Организаторы — Минобрнауки России, Правительство Татарстана, Академия наук РТ и КазГИК.

Кто участвует

Главные спикеры — представители Департамента аттестации Минобрнауки России во главе с и.о. директора Михаилом Козловым, его заместитель Олег Кулямин, начальники отделов Оксана Яковлева и Дарья Величко.

Из Москвы специально приедут Ирина Сакирко (директор департамента — заведующий отделом диссертаций Российской государственной библиотеки) и Елена Иванова (главный специалист по Национальной электронной библиотеке). Вместе с коллегами из ГПНТБ России они расскажут о тонкостях передачи диссертаций в РГБ и о том, как работает система обнаружения заимствований.

Что обсудят

Участники семинара рассмотрят самые актуальные вопросы. Как модернизировать систему научной аттестации, чтобы процедура стала прозрачнее, но не превратилась в бюрократический ад? Как бороться с фальшивыми публикациями и «серыми» журналами? Эксперты разберут регламенты проверки диссертаций на заимствования, обсудят этику этого процесса и представят новые подходы к оценке публикационной активности соискателей.

Отдельный блок посвятят практическим вещам: формированию аттестационных дел, работе диссертационных советов, процедуре присвоения учёных званий профессора и доцента. А также — признанию иностранных учёных степеней и званий на территории России.

Что в программе

Первый день, 20 апреля, начнётся с экскурсии по КазГИК: гостям покажут Инжиниринговый центр, а затем состоится концерт творческих коллективов института. К 11 утра начнётся серьёзный разговор.

21 апреля формат изменится. Вместо докладов — живая дискуссия в формате «вопрос — ответ». Участники смогут напрямую обратиться к представителям Минобрнауки и РГБ, задать самые острые вопросы о сложных случаях из практики, разночтениях в регламентах и будущем диссертационных советов в региональных вузах.

Депутаты Татарстана добиваются пересмотра школьных норм по родным языкам
Казань получила всероссийскую премию «Служение» за стратегию межнационального согласия
Гарантийная поддержка помогла предпринимателям РТ привлечь 1,8 млрд рублей заемных средств
В Казани впервые соберутся главные эксперты по научной аттестации России
Дирофиляриоз: что за болезнь и чем опасна
Дирофиляриоз: что за болезнь и чем опасна
Прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Татарстана» продлен до 30 апреля
В акватории Волги у СНТ «Дубки-2» перевернулась лодка: один мужчина погиб
Историческое здание Земледельческого училища в Казани получит статус памятника культурного наследия