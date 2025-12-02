В Казани временно остановлено движение электротранспорта возле «Казань Арены»

Город
2 декабря 2025  11:05

В Казани произошел сбой в движении электротранспорта на нескольких маршрутах. Причина — повреждение контактной сети после падения столба в районе стадиона «Казань Арена» в сторону улицы Адоратского.

Согласно информации Комитета по транспорту, временно приостановлено движение трамваев №5, 5а, 6, 7 и троллейбусов №13. Инцидент привел к образованию многокилометровой пробки в районе стадиона «Ак Барс Арена».

Для минимизации неудобств для пассажиров на трамвайных маршрутах №7 и №5а организован временный разворот на улице Арбузова. Автобусное сообщение в районе происшествия также испытывает затруднения.

Транспортный комитет призывает горожан заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в графике движения. 

