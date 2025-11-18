В Казани за 11 месяцев выявили 79 случаев опасного «зацепинга» на трамваях

С начала года в казанском трамвайном парке зафиксировано 79 случаев «зацепинга» – крайне опасного увлечения подростков, при котором они катаются на сцепках движущегося транспорта. Фотографии нарушителей и соответствующие заявления уже направлены в полицию для принятия мер.
Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», это развлечение создает прямую угрозу для жизни и здоровья как самих подростков, так и для пассажиров и водителей. Главные риски – падение под колеса, столкновение с препятствиями и поражение электрическим током.
Чем грозит «зацепинг»?
По трем эпизодам уже возбуждены дела об административных правонарушениях.
В одном из инцидентов подростки повредили трамвай, оторвав бампер.
За подобные действия предусмотрена серьезная ответственность:
Административная – штраф до 4 тысяч рублей.
Уголовная (по статье «Приведение в негодность транспортных средств») – штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
Метроэлектротранс призывает казанцев:
Родителей – усилить контроль за детьми и провести с ними разъяснительные беседы.
Очевидцев – немедленно сообщать о случаях «зацепинга» водителю трамвая, чтобы предотвратить возможную трагедию.