В Казани за 11 месяцев выявили 79 случаев опасного «зацепинга» на трамваях

18 ноября 2025  19:35
Владислав Косолапкин

С начала года в казанском трамвайном парке зафиксировано 79 случаев «зацепинга» – крайне опасного увлечения подростков, при котором они катаются на сцепках движущегося транспорта. Фотографии нарушителей и соответствующие заявления уже направлены в полицию для принятия мер.

Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», это развлечение создает прямую угрозу для жизни и здоровья как самих подростков, так и для пассажиров и водителей. Главные риски – падение под колеса, столкновение с препятствиями и поражение электрическим током.

Чем грозит «зацепинг»?

По трем эпизодам уже возбуждены дела об административных правонарушениях.

В одном из инцидентов подростки повредили трамвай, оторвав бампер.

За подобные действия предусмотрена серьезная ответственность:
Административная – штраф до 4 тысяч рублей.
Уголовная (по статье «Приведение в негодность транспортных средств») – штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Метроэлектротранс призывает казанцев:

Родителей – усилить контроль за детьми и провести с ними разъяснительные беседы.

Очевидцев – немедленно сообщать о случаях «зацепинга» водителю трамвая, чтобы предотвратить возможную трагедию.

