В Казани за год выявили 352 незаконных врезки в сети водоснабжения и канализации

МУП «Водоканал» регулярно проводит контроль за несанкционированными подключениями к централизованным сетям. За 2025 год обнаружено 352 случая, за первый квартал 2026-го 0 145. Практика показывает, что количество таких нарушений постепенно снижается.

Из выявленных в прошлом году самовольных врезок отключили 263 объекта: 209 - от водопровода, 54 – от канализации. Незаконные подключения ведут к перегрузкам систем, авариям, засорам и слабому напору воды.

Ответственность несет собственник объекта. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 15 тыс. рублей, а также счета за украденные ресурсы – суммы могут достигать 500 тыс. рублей и более. Затраты на земляные работы при отключении также ложатся на абонента.