В Казани за год закрасили более 3 тысяч квадратных метров граффити в переходах

Проблема несанкционированных граффити в пешеходных переходах Казани приобрела системный характер. За последний год городским службам пришлось очистить более 3000 квадратных метров поверхностей, на которые вандалы нанесли рисунки и надписи.

Фото: Комитет внешнего благоустройства

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства и МУП «Городские мосты», наиболее проблемными зонами стали переходы вдоль Большого Казанского кольца и Мамадышского тракта. Антирекорд по объему работ принадлежит подземному переходу на улице Поперечно-Базарной.

Борьба с последствиями вандализма требует значительных ресурсов — из городского бюджета на эти цели в текущем году было выделено 2,7 млн рублей. Очистка представляет собой технологически сложный процесс, особенно когда речь идет о материалах вроде поликарбоната, гранита или мрамора. На таких поверхностях, занимающих 2348 кв. м, обычная покраска не помогает — требуются специальные химические растворы, которые со временем портят внешний вид конструкций.

По наблюдениям коммунальных служб, основными нарушителями являются молодые люди, которые либо не осознают последствий своих действий, либо сознательно игнорируют противоправность таких поступков. Власти призывают жителей сообщать о случаях вандализма, чтобы совместными усилиями сохранять эстетический облик городской инфраструктуры.