В Казани за неделю выявили более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

В столице Татарстана за первую неделю года зафиксировали более 8,4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. По данным городского управления здравоохранения, уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 19,8%. При этом темпы распространения инфекции оказались заметно ниже прошлогодних — прирост снизился почти на треть.

Как сообщил начальник горздрава Казани Ильназ Ахмадиев, ухудшение эпидситуации совпало с окончанием новогодних каникул, когда дети вернулись в школы и детские сады, а взрослые — к работе. Именно в этот период традиционно усиливается циркуляция вирусов. Основным возбудителем по-прежнему остается штамм гриппа А(H3N2), известный как гонконгский.

В стационары были госпитализированы около 3,2% заболевших. Лабораторные исследования проведены почти у всех пациентов — обследование охватило свыше 97% случаев. Медицинские учреждения города, по словам Ахмадиева, в праздничные и выходные дни работали без сбоев.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров призвал горожан внимательнее относиться к своему здоровью и напомнил работодателям о возможности гибкого или дистанционного формата работы в период сезонного подъема заболеваемости. Врачи, в свою очередь, подчеркивают: при первых симптомах инфекции важно не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью.