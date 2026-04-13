В Казани за пять лет отреставрировали 10 жилых домов - объектов культурного наследия

13 апреля 2026  12:58

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов на деловом понедельнике сообщил, что в столице Татарстана с 2021 года привели в порядок 10 многоквартирных домов, имеющих охранный статус. Среди них — «Дом Чекиста» на улице Карла Маркса, 23, и «Дом Миру-Мир» на Большой Красной, 29.

Салихов отметил, что особой признательности заслуживают жители этих зданий, которые трепетно следят за каждым этапом реставрации. По его словам, собственники квартир взаимодействуют с реставраторами, чтобы комплексный ремонт не нанес ущерба историческому облику, а лишь сохранил его с применением современных строительных методов. Жители таких домов, подчеркнул он, находятся в самой гуще истории.

