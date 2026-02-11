В Казани за пять лет почти в два с половиной раза выросло количество ясельных групп

Количество малышей, посещающих ясельные группы в детских садах Казани, за последние пять лет увеличилось более чем вдвое. Если в 2021 году их насчитывалось 4,2 тысячи, то по итогам 2025 года — уже 9,4 тысячи. Об этом на отчёте перед мэром города Ильсуром Метшиным сообщил начальник городского Управления образования Ирек Ризванов.

Он уточнил, что число самих ясельных групп выросло почти в 2,5 раза. Это стало возможным благодаря планомерной работе исполкома по созданию условий для самых маленьких воспитанников. Решение об открытии групп принимается исходя из актуальной потребности микрорайонов.

В ясельные группы принимаются дети в возрасте от полутора до трёх лет. К таким группам предъявляются особые требования: наполняемость не превышает 15 человек, на каждого ребёнка должно приходиться не менее 2,5 квадратных метров площади. Вся мебель — столы, стулья, стеллажи — подбирается с учётом роста детей.

Сейчас в Казани работают 344 детских сада, которые посещают порядка 68 тысяч детей.