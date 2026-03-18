В Казани задержали 17-летнего водителя без прав скрывшегося с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Казани установили личность несовершеннолетнего водителя, который в феврале 2026 года неоднократно нарушал правила дорожного движения на автомобиле ВАЗ-2114. 13 февраля нарушение зафиксировано на улице Сабан, а 27 февраля на улице Блюхера автомобиль под его управлением столкнулся с Chery Tiggo, после чего водитель и пассажиры скрылись.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что за рулём находился житель Казани 2009 года рождения. Права управления транспортными средствами он не имел, автомобиль был снят с регистрационного учёта. Машину изъяли и поместили на спецстоянку, подростка с законным представителем пригласили в ГАИ.

В отношении несовершеннолетнего составлены протоколы за управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие полиса ОСАГО, езду без прав, опасное вождение, нарушение правил стоянки и оставление места ДТП. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Кировского района. В отношении родителей проводится проверка по статье 5.35 КоАП РФ.