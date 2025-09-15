В Казани задержан мужчина с крупной партией каннабиса

news_top_970_100
Город
15 сентября 2025  14:38

В ходе планового патрулирования на территории Вахитовского района сотрудниками полиции был задержан 30-летний житель Казани при попытке избавиться от свертка с наркотическими веществами. Молодой человек, заметив правоохранителей, предпринял попытку уничтожить улики, выбросив полиэтиленовый пакет.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является каннабисом общим весом около 200 грамм. В ходе допроса задержанный признался, что хранил наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»). 

news_right_column_240_400
Новости
Казанскому Зилантову монастырю возвращено историческое наименование
В Казани пассажир автобуса напал на кондуктора после просьбы оплатить проезд
В Казани задержан мужчина с крупной партией каннабиса
РТ представит блокчейн для исламских финансов на Kazan Digital Week
В Нижнекамске представлен новый руководитель городской прокуратуры
Стартапы, инвесторы и AI: на Kazan Digital Week представят 320 инновационных проектов
Стартапы, инвесторы и AI: на Kazan Digital Week представят 320 инновационных проектов
В конце сентября откроется регулярное авиасообщение между Казанью и Краснодаром
Казанский семейный концерт в день выборов собрал свыше 115 тысяч гостей