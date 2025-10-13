В Казани задержан водитель каршеринга за езду в состоянии алкогольного опьянения

13 октября 2025  13:58

В Казани утром сотрудники ГИБДД задержали троих граждан Узбекистана, находившихся в автомобиле каршеринга Kia в районе СНТ «Луч». Во время проверки документов один из пассажиров предпринял попытку побега, однако был задержан после непродолжительного преследования, в ходе которого оказал сопротивление инспекторам.

Проверка показала, что двое из задержанных не имели законной регистрации для нахождения на территории Российской Федерации. В отношении сбегавшего пассажира составлен протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Водитель транспортного средства отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что также повлекло за собой административное производство.

Все участники инцидента были доставлены в отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

