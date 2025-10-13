В Татарстане учредят гранты для сохранения языков народов республики

13 октября 2025  12:31

Правительство Татарстана планирует ввести новый вид господдержки для организаций, занимающихся сохранением национальных языков. Соответствующий проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, ежегодно будет выделяться до пяти грантов размером 200 тысяч рублей каждый. Получить финансирование смогут общественные организации, зарегистрированные в республике и ведущие деятельность на ее территории не менее года.

Предусмотрено, что средства гранта можно будет направить на широкий спектр задач: от оплаты труда специалистов и аренды помещений до закупки необходимых материалов и покрытия транспортных расходов. Также финансирование разрешено использовать для заключения авторских и лицензионных договоров в рамках реализации языковых проектов.

