Депутаты скорректировали бюджет Казани на 2025 год

news_top_970_100
Город
13 октября 2025  15:06

На второй сессии Казанской городской Думы под председательством мэра Ильсура Метшина депутаты утвердили изменения в городской бюджет на 2025 год. Согласно принятым поправкам, доходная часть составит 54,4 млрд рублей, а расходная — 63,3 млрд рублей.

Как пояснил начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин, увеличение расходов на 2 млрд рублей стало возможным благодаря росту налоговых и неналоговых поступлений, а также использованию остатков бюджетных средств. Основные ассигнования направят на ремонт муниципальных учреждений (1,1 млрд рублей), мероприятия в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства (358 млн рублей), а также обеспечение безопасности и выполнение предписаний надзорных органов (313 млн рублей).

Дефицит бюджета в размере 8,9 млрд рублей будет покрыт за счет остатков средств городской казны. Депутаты единогласно поддержали представленные поправки в финансовый документ.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане отремонтируют 14 детских оздоровительных лагерей
Заполняемость промпарков Татарстана достигла 82%
Инвестиции в основной капитал РТ превысят 1,6 трлн рублей
Восемь простых историй о сложных чувствах
Депутаты скорректировали бюджет Казани на 2025 год
В Казани задержан водитель каршеринга за езду в состоянии алкогольного опьянения
В Татарстане учредят гранты для сохранения языков народов республики
Радик Шафигуллин назначен помощником мэра Казани