Депутаты скорректировали бюджет Казани на 2025 год

На второй сессии Казанской городской Думы под председательством мэра Ильсура Метшина депутаты утвердили изменения в городской бюджет на 2025 год. Согласно принятым поправкам, доходная часть составит 54,4 млрд рублей, а расходная — 63,3 млрд рублей.

Как пояснил начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин, увеличение расходов на 2 млрд рублей стало возможным благодаря росту налоговых и неналоговых поступлений, а также использованию остатков бюджетных средств. Основные ассигнования направят на ремонт муниципальных учреждений (1,1 млрд рублей), мероприятия в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства (358 млн рублей), а также обеспечение безопасности и выполнение предписаний надзорных органов (313 млн рублей).

Дефицит бюджета в размере 8,9 млрд рублей будет покрыт за счет остатков средств городской казны. Депутаты единогласно поддержали представленные поправки в финансовый документ.