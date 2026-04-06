В Казани запускают цифровой реестр для борьбы с парковкой на газонах

В Казани ужесточают меры против водителей, оставляющих машины на зеленых зонах. Управление административно-технической инспекции внедряет цифровой реестр зеленых насаждений, который позволит эффективнее фиксировать нарушения и сократит число судебных споров. Об этом на аппаратном совещании заявил глава ведомства Артур Мухаметшин.

Новый инструмент уже интегрирован в информационную систему КМГИС в виде отдельного слоя. Для его полноценного запуска готовятся нормативные акты. Ожидается, что реестр поможет привлекать нарушителей к ответственности даже в зимний период, когда газоны визуально менее заметны.

Только за прошлый год инспекторы зафиксировали более 22 тысяч фактов парковки на озелененных территориях. Особо проблемной зоной остается озеро Лебяжье — там выявлено 382 автомобиля, припаркованных прямо на газонах, в то время как рядом оборудованы легальные парковки.

По словам Мухаметшина, усиление контроля необходимо для сохранения элементов благоустройства и защиты зеленых насаждений, которые страдают от колес автомобилей.