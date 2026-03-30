В Казани запустили единый портал подростковых клубов

В Казани начал работу новый интернет-портал podrostok.tatar, где собрана вся информация о городских подростковых клубах. Платформа стала частью сайта «Моя Казань» и призвана помочь родителям быстро найти кружок или секцию для ребенка.

Как рассказал на аппаратном совещании в городской мэрии председатель комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков, сегодня в городе действует 70 подростковых клубов, которые посещают более 20 тысяч детей. После модернизации учреждений количество направлений для развития значительно выросло.

На портале можно искать занятия по району, направлению, конкретному кружку или педагогу. У каждого клуба есть своя страница с расписанием, контактами и описанием работы. Также на сайте доступна онлайн-запись на занятия и оплата внебюджетных услуг.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что клубы работают не только в учебное время, но и на каникулах, что дает детям дополнительную занятость. Он призвал родителей активнее пользоваться новой возможностью.

Создание портала стало ответом на запрос жителей. На стратегических сессиях с участием подростков и их родителей одним из самых частых вопросов был поиск удобного ресурса с информацией о кружках.

Дмитрий Хвостиков отметил, что платформу разработали партнеры на безвозмездной основе. По его словам, новый сервис станет цифровым помощником для молодежи и поможет каждому найти дело по душе.