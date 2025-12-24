В Казани зажглись огни главной елки

Во вторник, 23 декабря, на площадке у центра семьи «Казан» в столице РТ официально открыли главную елку города. Несмотря на мороз, на праздник пришли тысячи казанцев и гостей города. Кто-то даже специально приехал из близлежащих городов на это мероприятие - настолько хотелось уже поймать новогоднее настроение!

Высота главной елки Казани в этом году 35 метров. Зеленую красавицу украсили световой инсталляцией из множества гирлянд и анимированным куполом «Шатер».

Корреспонденты «КВ» пришли за полчаса до открытия елки. В это время аниматоры - забавный зайчик с длинными ушами и Снегоняша, милый добрый снеговик, - развлекали детишек. Как объяснил «КВ» Снегоняша, его персонаж - это что-то вроде доброго снежного человека, который старается сделать этот мир чуточку светлее и веселее. Впрочем, мой собеседник даже во время нашего разговора не выходил из роли, одновременно общаясь с малышами. «Ну-ка надень варежки, а то ручки заморозишь!» - пожурил мимоходом Снегоняша краснощекого озорного мальчугана лет четырех. Родители только отвернулись, а он уже в снежки голыми руками играет! Мальчик засмеялся, но Снегоняшу послушался и сразу же надел рукавички.

Зайчик с длинными ушами и снеговик по прозвищу Снегоняш развлекали детей

Как и в прошлые годы, возле «Чаши» собрались люди всех возрастов. Многие пришли всей семьей. Жители Казани Елена и Дмитрий, к примеру, по традиции привели сюда трех внуков, причем старшей девочке уже 15, но она все равно верит в чудеса.

- Всегда провожу каникулы с дедушкой и бабушкой. Каждый год, еще до самого празднования Нового года, мы ходим по городским елкам и конечно бываем здесь на открытии, - говорит Альбина. - Хоть я и не маленькая, но как будто бы начинаю верить в Деда Мороза в эти дни. Тем более у меня есть младшие брат и сестра, которым нужно создавать праздник. Теперь я придумываю для них развлечения, хочется, чтобы они подольше побыли детьми!

Юные влюбленные Ислам и Юлия в Казани первый год, они студенты-первокурсники. Молодые люди родом из Набережных Челнов, где и познакомились, а теперь вот переехали в столицу РТ.

- Мы сюда пришли впервые, решили в новом городе новую елку посмотреть, - говорит Юлия. - В Казани нам жить нравится. Всем желаем счастливого нового года, пусть сбудутся мечты!

Ислам пожелал ставить правильные цели и достигать их. Такая вот у нас позитивная молодежь!

Настроение у всех было приподнятое. Те, кто замерзали, согревались горячими напитками. Мало кто сетовал на холод, ведь какая зима без мороза?

Во время театрализованного представления на сцену вышли главные новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. И сразу же по традиции зажглись огни на центральной новогодней елке. Затем началась концертная программа с участием известных артистов. Открыл выступления духовой оркестр Just Brass, потом выступили Ильгиз Шайхразиев и Maisi Music, барабанное шоу «Hoy-Xay», вокальное трио «Хыял» с песнями «Снежинка» и «Ильче бага», группа «Амурус». Завершили концертную часть казанская певица Хопелес и группа «Майкрайз».