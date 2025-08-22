В Казани зазвучала «Новая волна»

22 августа 2025  10:42
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Торжественная церемония открытия Международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая волна» состоялось в нашем городе, на площадке у стадиона «Ак Барс Арена». Казань впервые приняла этот масштабный фестиваль.

По красной дороже прошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарева, Лолита, Стас Михайлов, Ани Лорак, Полина Гагарина, Алсу, организатор и продюсер фестиваля Игорь Крутой, другие звезды и 13 конкурсантов из 6 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

Молодым исполнителям предстоят финальные испытания. Жюри конкурса определит победителя, имя которого объявят на финальном концерте.

