В Казанской Ратуше открылась выставка к 1020-летию города

В Казанской Ратуше открылась выставка «Дивное место… в мире этот город Казань», приуроченная ко Дню Республики Татарстан и 1020-летию Казани.

В выставочном зале Ратуши представлены уникальные экспонаты из собрания Музейного комплекса города Казани. Это и археологические артефакты, и картины известных художников, переносящие нас в Казань разных исторических эпох, и трон казанских ханов XV-XVI веков, воссозданный Т. Соловьевой и Ш.Хаялиевым, и костюмы хана и ханбики, реконструированные доктором искусствоведения Г. Валеевой-Сулеймановой.

На церемонии открытия выставки выступили артисты Казанской филармонии и народная артистка Татарстана Алина Шарипжанова.

- Удивительная история нашего города. В этом году мы уже празднуем 1020 лет Казани. Эта замечательная выставка прекрасно дополняет обширную программу праздника. Замечательные образы, которые воплотились в этих картинах, возбуждают наше сознание, мы задумываемся, каким наш город был много лет назад, и каким будет через какое-то время, - отметил в своем выступлении начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов.