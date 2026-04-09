В казанской школе №132 эвакуировали 796 человек из-за короткого замыкани

9 апреля 2026  11:57

Утром 9 апреля в учебном заведении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сообщение о задымлении появилось в социальных сетях. Как уточнили в ГУ МЧС России по Татарстану, сигнал поступил в 9:37.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 715 учеников и 81 сотрудник — всего 796 человек. Прибывшие на место специалисты установили, что причиной срабатывания сигнализации стало короткое замыкание на электрощитовой. Возгорания не последовало, никто не пострадал. Пожарные объявили отбой тревоги.

