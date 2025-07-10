В Казанском Кремле открылась выставка молодых сценографов

В Выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля стартовала выставка «Сценографы. Пространства. Идеи. Мечты». На ней показали свои работы студенты-сценографы Школы-студии МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко.

Гостям представили макеты и эскизы к спектаклям по пьесам Чехова, Мольера, операм Пуччини, Верди, Шостаковича и Римского-Корсакова. Также были презентованы пространственные исследования русской драматургии, древнегреческой трагедии и даже инсталляцию, вдохновлённую средневековым эпосом «Легенда о Нибелунгах».

Помимо макетов, посетители могут посмотреть анимационные ролики, пообщаться с авторами и побывать на кураторских экскурсиях. Выставка показала, как из простых материалов – бумаги, клея и фантазии – рождается целый театральный мир.

Экспозиция работала в 1-м подъезде Присутственных мест. Посетить ее можно было в будни с 10:00 до 18:00, по пятницам - до 20:00, а в выходные - также с 10:00 до 18:00.