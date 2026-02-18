В Казанском кремле расскажут о настоящих мужчинах Поволжья

В выставочных залах Присутственных мест Казанского кремля в преддверии Дня защитника Отечества состоится лекция этнолога Елены Гущиной, посвященная традиционной мужской культуре народов Поволжья. Речь пойдет о том, какое место занимал мужчина в сложной системе иерархий - внутри семьи, общины и в сакральном пространстве.

Главный тезис встречи - в традиционной культуре народов Поволжья мужчина воспринимался как мост между предками и потомками. Если женщина хранила огонь внутри дома, то мужчина строил стены, которые этот огонь защищали.

Слушатели узнают, за что на самом деле нес ответственность хозяин дома и почему говорили, что «лентяя и земля не кормит». Лектор расскажет, как мужчина представлял семью на сельском сходе и чем воспитание мальчиков отличалось от воспитания девочек. Отдельное внимание уделят мужским возрастным категориям в традиционной культуре.

На лекции можно будет разобраться в символике мужского костюма: почему у одних народов пояс был обязателен, что означали узоры на рубахе и как по головному убору можно было узнать о человеке главную информацию. Речь пойдет и о том, кто такой франт и существовало ли у наших предков понятие мужской красоты.

Этнолог расскажет, куда ходили мужчины, когда затихала работа в поле, и как на праздниках демонстрировали силу, ловкость и уважение к старшим. Также слушатели узнают, какими ремеслами занимались мужчины в Поволжье, какие работы были для них табуированы и за что они несли коллективную ответственность.